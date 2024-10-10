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Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak

11:4510/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

3,7 milyar liralık ödeme

Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, "
Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacağız"
bilgisini paylaştı.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle hanelere toplam 99,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirerek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını kaydetti.


Bakan Göktaş,
"Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz"
ifadelerini kullandı.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Türkiye Aile Destek Programı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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