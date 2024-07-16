Bakan Göktaş duyurdu: Toplam 4,1 milyar TL yardım ödemesini hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan itibaren engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına bu yılın ocak-temmuz döneminde aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9 bin 77 liraya çıkarıldığını belirten Göktaş, ağustos ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı yatırılacağını bildirdi.
Bakan Göktaş, şunları kaydetti: