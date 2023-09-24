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Ekonomi

Bakan Göktaş'tan eğitime destek vurgusu: 450 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi eğitim ile ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 450 milyon TL kaynak aktardık" dedi. Göktaş, çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişiminin öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

12:09 . 24/09/2023 Pazar
DHA
Temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 450 milyon TL kaynak aktarıldı.

Temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 450 milyon TL kaynak aktarıldı.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki öğrencilerin eğitim ile ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 450 milyon TL bütçe verildi.


'Çocuk refahının artırılması önceliğimiz'

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunulduğunu bildirdi. Göktaş,
"Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi eğitim ile ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 450 milyon TL kaynak aktardık. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu desteğimizle önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız
" ifadelerini kullandı.





#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#eğitim
#ödeme
#okul
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