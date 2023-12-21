Bakan Işıkhan: 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR'la işe yerleşti

Ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olan Türkiye İş Kurumu'muzun 12'nci Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti. Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın, kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olağan Genel Kurul toplantısının ülkemiz, milletimiz ve kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum