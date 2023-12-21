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Ekonomi

Bakan Işıkhan: 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR'la işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti" dedi.

17:07 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "
İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti
" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olan Türkiye İş Kurumu'muzun 12'nci Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti. Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın, kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olağan Genel Kurul toplantısının ülkemiz, milletimiz ve kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum
" ifadelerini kullandı.





#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#İŞKUR
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