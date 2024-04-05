Bakan Işıkhan: 330 bin 325 açık iş tespit ettik

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.
Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.
Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak tespit edildi. İlk 10'da yer alan diğer meslekler ise makineci (dikiş), lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı yardımcısı, ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı, servis elemanı (garson) yardımcısı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) olarak sıralandı.