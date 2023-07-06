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Ekonomi

Bakan Işıkhan 81 ilin SGK ve İŞKUR il müdürleri ile toplantı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 81 ilin Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu müdürleri ile çevrimiçi toplantı yaptı. Işıkhan, yürütülen projelere ilişkin il müdürlerinden bilgi aldı.

14:55 . 6/07/2023 Perşembe
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) düzenlenen toplantıda SGK il müdürleri ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda üstün gayret gösteren SGK il müdürlerine ve personeline teşekkür etti. Işıkhan, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında il müdürlerinden bilgi aldı.



Ardından İŞKUR il müdürleri ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, daha önce 2023 hedefleri için nasıl çalışıldıysa bundan sonra daha büyük hedefler için çalışmaya gayret edeceklerini ifade etti.



Bakan Işıkhan, 81 ilde yapılan İŞKUR çalışmaları ve projelerine ilişkin de il müdürlerinden bilgi aldı.




#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
#İŞKUR
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