Bakan Işıkhan: Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

10:358/04/2026, Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ilk 3 ayında 134 binden fazla iş yeri ziyareti yaptıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerlemeyi emin adımlarla sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 ayında 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.


