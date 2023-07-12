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Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: Sel bölgesindeki işverenlerin prim ödemeleri ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'de faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenler ile sigortalıların prim ödemelerinin talep etmeleri halinde bir yıla kadar erteleneceğini duyurdu.

12:26 . 12/07/2023 Çarşamba
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede işverenlerin prim ödemeleri ertelenecek.


'Prim ödemelerini bir yıl erteliyoruz'

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini bir yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" i
fadelerini kullandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.





#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#sel
#prim
3 saat önce
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