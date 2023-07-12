Bakan Işıkhan duyurdu: Sel bölgesindeki işverenlerin prim ödemeleri ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.
Sel felaketinin yaşandığı bölgede işverenlerin prim ödemeleri ertelenecek.
'Prim ödemelerini bir yıl erteliyoruz'
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.