Bakan Işıkhan 'En yüksek istihdam oranlarını bekliyoruz’ diyerek açıkladı: İş kanununu revize edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi.
'En yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını bekliyoruz’
'Mevzuatı güçlendirip, yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz'
Teşviklerimiz ve desteklerimizle, işletmelerinizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunuyoruz. Diğer taraftan 'İstihdama Dönüş Programı' kapsamında deprem bölgesindeki illerimizde düzenlenecek kurs ve programlarımızın uygulanmasına yönelik özelleştirilmiş politikaları hayata geçirdik. Bildiğiniz üzere İŞKUR aracılığıyla işverenlerimiz ve işçilerimiz arasında köprü görevi görmeye devam ediyoruz. Aktif İşgücü Programları ile işverenimize; işçisini kendisinin yetiştirdiği imkan tanıyoruz. Bu programlarımızın şartlarını esneterek daha fazla vatandaşımızın yararlanması noktasında adımlar attık. İş Başı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim kurslarından Mardin'de bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşımız faydalanmıştır. Her yıl 1 milyondan fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık ediyor, işverenlerimizin aradığı elemanı bulmasına destek oluyoruz
'İş kanunumuzu revize etme sürecindeyiz'
Türkiye Yüzyılı kadın erkek, genç yaşlı her kesimin desteğini gerekli kılan uzun vadeli bir vizyon. Şu an iş kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi her gün yeni bir eser, her gün yeni bir projeyle halkımıza hizmet götürüyoruz. 21 yılda Türkiye'yi nerelerden alıp hangi seviyelere ulaştırdığımızı en iyi Mardinli hemşerilerim bilir. Peki, biz bunu nasıl başardık değerli kardeşlerim? Biz bunu kalkınma, gelişme ve büyüme anlayışını yerel yönetimler tecrübesiyle inşa etmiş bir liderin öncülüğüyle başardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet aracı olarak gördüğü millet hareketiyle, AK Parti vizyonuyla başardık. İnşallah 31 Mart akşamı da yine aynı başarıyı başta Mardin olmak üzere tüm illerimizde ve ilçelerimizde kazacağımıza yürekten inanıyoruz.