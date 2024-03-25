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Ekonomi

Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4'e gerilediğini belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

12:50 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
Vedat Işıkhan
Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ait İş Gücü İstatistikleri'ne dair paylaşımda bulundu.


İşsizlikte düşüş eğilimin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek yüzde 9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak, 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."




#Vedat ışıkhan
#iş gücü istatistikleri
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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