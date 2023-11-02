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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

10:48 - 2/11/2023 Perşembe
AA

Ayrıntılar geliyor...

#Asgari Ücret
#Vedat ışıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8 dakika önce
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