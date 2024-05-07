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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Yol Arkadaşım: Gençlerle Yarına Yolculuk Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Esnek ya da uzaktan çalışma sistemlerine yönelik mevzuat üzerinde hazırlıkların sürdüğünü söyleyen Işıkhan, "Değişime ayak uydurmak lazım" dedi.

17:06 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 17:28 - 7/05/2024 Salı
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere, iş tecrübesine sahip olabilmeleri için eğitim aldıkları alanda mutlaka staj yapmaları tavsiyesinde bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında düzenlenen "İŞKUR Yol Arkadaşım: Gençlerle Yarına Yolculuk Programı"nda gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.


Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Işıkhan, programa Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın gencin katıldığını bildirdi.


Işıkhan, gençlerden kariyer noktasında zorlandıkları konuları kendileriyle paylaşmasını isteyerek İŞKUR'un gençlerin yanında olduğunu belirtti.



"Gençlerimizin kariyer gelişimini İŞKUR olarak destekliyoruz"

Artık 20-30 yıl önceki çalışma hayatından söz edilemeyeceğini belirten Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Birçok mesleğin şekil değiştirdiği, bazılarının da yok olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bunu belirleyen en önemli değişimlerden biri teknolojik değişimlerdir. Teknoloji günümüzde inanılmaz bir hızla değişiyor. Biz özellikle kıymetli gençlerimizin kariyer noktasında gelişimini destekleme sürecinde de İŞKUR olarak destekler veriyoruz. Örneğin, savunma sanayii ve tedarik hizmetlerinin sunulduğu alanlarda KALFA programı var. KALFA programında genç mühendislerimiz geliyor, yetişiyor ve orada ilgili sektöre çok rahat girebiliyor, istihdam kapısı bulabiliyorlar. Bilişim sektörü, dijital alanlar, dijitalleşmenin yoğun olarak yaşandığı yapay zeka noktasında siz gençlerimize güveniyoruz. İŞKUR olarak özellikle bu yönde iş başı eğitim programlarımızın çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum"

Gençlerin iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili soru üzerine Işıkhan, en önemli sorunların başında iş tecrübesinin geldiğini söyledi.


"Sosyal yetenekleriniz çok iyi olmalı"

Işıkhan, çalışma hayatı ve koşullarının sürekli değişmesiyle ilgili soru üzerine, özellikle salgın dönemi sonrasında bu sürecin yaşandığına dikkati çekti.


İşin yapısı, şekli ve çalışma modellerinin değişmeye başladığını aktaran Bakan Işıkhan, şunları söyledi:
"Uzaktan çalışma, esnek çalışma dediğimiz modeller gündeme gelmeye başladı. Bunun artısı da var, eksisi de var. Çalışma Genel Müdürlüğümüz bu konuda mevzuat düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Çalışma hayatına girdiğinizde sosyal yeteneklerinizin çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Kovid-19 pandemisi sonrasında işler devam ediyor. Hala uzaktan çalışma, esnek çalışma, güvenceli esnek çalışma modelleri bizim için daha önemli. Çalışmanın, işin şekli değişiyorsa bizim de bu değişime ayak uydurmamız lazım. 10 yıl sonra aklınıza gelemeyecek, farklı işlerle ve çalışma modelleriyle karşı karşıya kalacağız"

#İŞKUR
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#çalışma saatleri
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