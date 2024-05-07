Bakan Işıkhan'dan uzaktan ve esnek çalışmaya ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere, iş tecrübesine sahip olabilmeleri için eğitim aldıkları alanda mutlaka staj yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) kapsamında düzenlenen "İŞKUR Yol Arkadaşım: Gençlerle Yarına Yolculuk Programı"nda gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.
Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu heyecanı ifade eden Işıkhan, programa Türkiye'nin farklı illerinden 200'e yakın gencin katıldığını bildirdi.
Işıkhan, gençlerden kariyer noktasında zorlandıkları konuları kendileriyle paylaşmasını isteyerek İŞKUR'un gençlerin yanında olduğunu belirtti.
"Gençlerimizin kariyer gelişimini İŞKUR olarak destekliyoruz"
Artık 20-30 yıl önceki çalışma hayatından söz edilemeyeceğini belirten Bakan Işıkhan, şunları söyledi:
Gençlerin iş bulma sürecinde yaşadığı zorluklarla ilgili soru üzerine Işıkhan, en önemli sorunların başında iş tecrübesinin geldiğini söyledi.
"Sosyal yetenekleriniz çok iyi olmalı"
Işıkhan, çalışma hayatı ve koşullarının sürekli değişmesiyle ilgili soru üzerine, özellikle salgın dönemi sonrasında bu sürecin yaşandığına dikkati çekti.