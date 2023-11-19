Bakan Kacır duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başladı! Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolar destek ödemesi

11 ilde başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye finansman aktarıldı.
Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliği ile yürütülen Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelere ödemeler başladı.
'Yeni fonlar da gelecek'
Programa başvurularda yoğun bir talep olduğunu işaret eden Kacır, şunları kaydetti:
"Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor"