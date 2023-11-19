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Ekonomi

Bakan Kacır duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başladı! Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolar destek ödemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki KOBİ'ler için açıkladığı 450 milyon dolarlık finansmanın KOSGEB tarafından işletmecilerin hesaplarına yatırılmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, destek paketinin detaylarını açıkladı.

12:45 - 19/11/2023 Pazar
DHA
11 ilde başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye finansman aktarıldı.

11 ilde başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye finansman aktarıldı.

Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliği ile yürütülen Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelere ödemeler başladı.


Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaları öncelikleri arasına aldıklarını belirterek,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Deprem bölgesi önceliğimiz' mesajıyla harekete geçip, büyük-küçük sanayi sitelerindeki yıkımın etkilerini en aza indirmek için bölgedeki çalışmalarımızı bir an önce başlamıştık. Bununla birlikte bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi kapsayacak çalışmalar da yaptık. 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelerimize ödemeleri yapmaya başladık. İşletmelerimizin hesaplarına destek tutarları yatırılmaya başlandı. 11 ilimizden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon TL'lik finansmanı aktarmış olduk"
dedi.

'Yeni fonlar da gelecek'

Programa başvurularda yoğun bir talep olduğunu işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor"



İşletme başına 750 bin liraya kadar destek

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işletmelerde meydana gelen zararın karşılanması ve ekonomik canlanmanın sağlanması için 'Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi'nın hayata geçirildiği hatırlatılarak,
"Proje kapsamında, Dünya Bankasından 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek; KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlayacak. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek. KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ’ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksit olarak gerçekleşecek"
denildi.


#KOBİ
#depremzede
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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