Bakan Kacır: Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi' sağlanacak

Kastamonu, Giresun, Düzce ve Samsun'da evleri ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda, otoyollarda hasarlar oluştu. Ordu, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da önceki gün etkili olan sel ve heyelanların sebep olduğu hasarların giderilmesi için çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgelerdeki çalışmaları yerinde inceledi.