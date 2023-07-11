Bakan Kacır: Selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere 300 bin liraya kadar 'Acil Destek Kredisi' sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Bakan Kacır, sel felaketinin yaralarını sarmak için peş peşe adımlar atıldığını vurguladı.
Kacır, paylaşımında söz konusu krediye ait kar payı veya faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı bildirildi.
Acil Destek Kredisi Program detayları
Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak.
Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.
Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.