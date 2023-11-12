Bakan Kacır: Teknopark işletmelerinin ihracatı 10 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı.
Konsey Başkanı Erdem Erkul'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, 70'e yakın üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bulut, fintech, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi, web3, girişim sermayesi ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ele alındı.
Bugün 7 Turcorn'a sahip olduklarına dikkati çeken Kacır, bu başarı hikayelerinin devamı için güçlü girişim sermayesi yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu bildirdi.
Kacır, 2022'de teşviklerden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleriyle teknopark firmalarına yönelik düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladıklarını dile getirdi.
TÜBİTAK BİGG programı kapsamında, 2 binden fazla girişimciye yaklaşık 1,2 milyar lira kaynak aktardıkları bilgisini paylaşan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:
İş fikrini gerçekleştirmek isteyen çalışanlara ücretsiz izin hakkı
Kacır, ekosistem profesyonellerinin şirkete bağlılıklarının, çalışma motivasyonlarının artırılması için hisse opsiyonu yönteminin kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
Girişimlerin nitelikli personel istihdamını nakit akışını zorlamadan sağlayacak ve çalışan motivasyonuyla bağlılığını artıracak söz konusu uygulama için mevzuat düzenlemeleri yapacaklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:
Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en önemli bileşenlerinden olan teknoloji ve yenilik tabanlı girişimcilik faaliyetlerini son 21 yılda destekledikleri gibi yeni yatırımlar yaparak ve ekosistemin önündeki engelleri kaldırarak, 2030 yılında Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 startup ekosisteminden biri olması için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.