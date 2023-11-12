Bakan Kacır: Teknopark işletmelerinin ihracatı 10 milyar dolara ulaştı

"Arzumuz 2030'da ülkemizdeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak. Küresel dijital ekonomide pazar değil, ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmak. Ekosistemimizi üst sıralara taşımak istiyorsak globali hedefleyen girişimler çıkarmalı ve yereldeki girişimlerimizi de yurt dışına açacak şekilde evirmeliyiz. Bunun için Turcorn 100 Programı ile Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcornlar kazandırmayı hedefliyoruz. Program ile küresel hedefleri olan ölçeklenme aşamasındaki Turcorn adaylarına özel destekler sağlıyoruz. Girişimlere Turcorn 100 markası adı altında tanıtım, tecrübeli ülke temsilcileri ile yol gösterici desteği, yurt içi/yurt dışı özel hızlandırma programları ve finansal kaynaklara erişim destekleri sunuyoruz. Bu programdan yararlanmaya hak kazanan girişimlerin lansmanını yakın bir zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz"