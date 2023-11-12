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Ekonomi

Bakan Kacır: Teknopark işletmelerinin ihracatı 10 milyar dolara ulaştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 101 teknoparkta 9 bin 800'den fazla teknoloji girişiminin 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine devam ettiğini ve bu teknoparklardaki işletmelerin ihracat rakamının 10 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

15:03 - 12/11/2023 dimanche
Güncelleme: 15:06 - 12/11/2023 dimanche
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, İstanbul'da düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı'na katıldı.


Konsey Başkanı Erdem Erkul'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, 70'e yakın üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bulut, fintech, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi, web3, girişim sermayesi ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler ele alındı.


Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, 101 teknoparkta 2 bin 600'den fazlası kuluçka firması olmak üzere, 9 bin 800'den fazla teknoloji girişiminin 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine devam ettiğini belirterek,
"Teknoparklardaki işletmelerimizin ihracat rakamı 10 milyar dolara ulaştı"
ifadesini kullandı.

Bugün 7 Turcorn'a sahip olduklarına dikkati çeken Kacır, bu başarı hikayelerinin devamı için güçlü girişim sermayesi yatırımlarının vazgeçilmez olduğunu bildirdi.


Kacır, 2022'de teşviklerden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleriyle teknopark firmalarına yönelik düzenleme çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladıklarını dile getirdi.


TÜBİTAK BİGG programı kapsamında, 2 binden fazla girişimciye yaklaşık 1,2 milyar lira kaynak aktardıkları bilgisini paylaşan Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arzumuz 2030'da ülkemizdeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak. Küresel dijital ekonomide pazar değil, ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmak. Ekosistemimizi üst sıralara taşımak istiyorsak globali hedefleyen girişimler çıkarmalı ve yereldeki girişimlerimizi de yurt dışına açacak şekilde evirmeliyiz. Bunun için Turcorn 100 Programı ile Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcornlar kazandırmayı hedefliyoruz. Program ile küresel hedefleri olan ölçeklenme aşamasındaki Turcorn adaylarına özel destekler sağlıyoruz. Girişimlere Turcorn 100 markası adı altında tanıtım, tecrübeli ülke temsilcileri ile yol gösterici desteği, yurt içi/yurt dışı özel hızlandırma programları ve finansal kaynaklara erişim destekleri sunuyoruz. Bu programdan yararlanmaya hak kazanan girişimlerin lansmanını yakın bir zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

İş fikrini gerçekleştirmek isteyen çalışanlara ücretsiz izin hakkı

Kacır, ekosistem profesyonellerinin şirkete bağlılıklarının, çalışma motivasyonlarının artırılması için hisse opsiyonu yönteminin kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.


Girişimlerin nitelikli personel istihdamını nakit akışını zorlamadan sağlayacak ve çalışan motivasyonuyla bağlılığını artıracak söz konusu uygulama için mevzuat düzenlemeleri yapacaklarını bildiren Kacır, şunları kaydetti:

"Kurumsal hayattaki çalışanların bilgi birikimini ve tecrübesini projelendirmesi bu projenin de ticarileşerek hayata geçmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimci olarak katma değerli bir iş modeli ortaya koyan, teknoloji odaklı iş fikrini hayata geçirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarına ücretsiz izin hakkı verilmesini sağlayacağız"

Türkiye'nin güçlü ticaret bağlarının olduğu Orta Asya ve Afrika pazarlarında yeni iş fırsatlarını keşfetmek ve bunları değerlendirmek noktasında daha güçlü bir çaba içerisinde olmaları gerektiğine de işaret eden Bakan Kacır,
"Bu çerçevede hem dijital konsey üyeleriyle hem de diğer DEİK üyeleriyle işbirliği içerisinde ortak girişimler başlatarak, büyük çaplı etkinliklere katılım sağlanması, girişimci ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin artırılması yoluyla işbirliği imkanlarının geliştirilmesi de ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak. 'Tam bağımsızlık' anlayışıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Müreffeh bir Türkiye için dijital girişimleri desteklemeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en önemli bileşenlerinden olan teknoloji ve yenilik tabanlı girişimcilik faaliyetlerini son 21 yılda destekledikleri gibi yeni yatırımlar yaparak ve ekosistemin önündeki engelleri kaldırarak, 2030 yılında Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 10 startup ekosisteminden biri olması için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


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#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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