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Ekonomi

Bakan Kacır: Togg yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor

Togg, T10X’ten sonraki ikinci modeli olacak Sedan için düğmeye bastı. Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin "T10S" olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:46 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Fatih Kacır
Mehmet Fatih Kacır

Türkiye’nin Otomobili Togg, T10X’ten sonraki ikinci modeli olacak Sedan için düğmeye bastı.

Togg T10S, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te sergilenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor"
ifadelerini kullandı.
Öte yandan Togg, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.
#TOGG
#Mehmet Fatih Kacır
#T10S
#CES 2024
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TOGG 10 saniyelik video paylaşımı ile heyecanlandırdı! Sedan modelinin ilk görüntüsünü "T10" açıklamasıyla paylaştı