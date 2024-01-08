Bakan Kacır: Togg yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor

Türkiye'nin otomobili Togg'da teslimatlar artarak devam ediyor. Aralık ayından bu yana kullanıcılarla buluşturulan araç sayısı 6 bin 8 oldu. Ayrıca, yerli otomobilde teslimatı yapılan araç sayısı açıklandı. Öte yandan hangi ile kaç adet araç teslimatı yapıldığı da haritada gösterildi. Hangi ilde kaç Togg teslimatı yapıldı? İşte cevabı...