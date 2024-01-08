Bakan Kacır: Togg yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor

Mehmet Fatih Kacır
Türkiye’nin Otomobili Togg, T10X’ten sonraki ikinci modeli olacak Sedan için düğmeye bastı.
Togg T10S, ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te sergilenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yenilik güzeldir. Togg, yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor"
ifadelerini kullandı.
Öte yandan Togg, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.
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2 saat önce