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Bakan Kacır TÜİK verilerini değerlendirdi: Sanayimiz için yeni finansman ve istihdam adımları yolda

Bakan Kacır TÜİK verilerini değerlendirdi: Sanayimiz için yeni finansman ve istihdam adımları yolda

14:139/05/2025, Cuma
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayiciyi desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretim endeksinin martta yıllık bazda yüzde 2,5 ve aylık yüzde 3,4 yükseldiğini bildirdi.

En büyük artışın yıllık yüzde 4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretiyor, Türkiye yükseliyor. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."


#Sanayi üretim endeksi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mehmet Fatih Kacır
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