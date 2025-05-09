Bakan Kacır TÜİK verilerini değerlendirdi: Sanayimiz için yeni finansman ve istihdam adımları yolda

"Sanayi üretiyor, Türkiye yükseliyor. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."