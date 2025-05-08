TÜİK açıkladı: İşte nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından avro yüzde 4,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,83 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.





KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



