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TÜİK verileri paylaştı: Sanayi üretimi mart ayında arttı

TÜİK verileri paylaştı: Sanayi üretimi mart ayında arttı

10:569/05/2025, Cuma
AA
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TÜİK
TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin mart ayında yıllık yüzde 2,5; aylık yüzde 3,4 arttığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,7 azalış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.



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