Türkiye’den Suriye’ye doğal gaz ve elektrik desteği: Günlük 6 milyon metreküp gaz gönderilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'den Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp hacminde doğal gaz gönderileceğini bildirdi. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada "Günlük 6 milyon metreküplük bu doğal gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda yaptığı konuşmada, yıllık 2 milyar metreküpe ulaştırılması planlanan doğal gazın, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.
Bayraktar, doğal gaz yanında elektrik tedarikinde de Suriye'de çalışmaların başladığını anımsattı.
Bayraktar, Suriye'de hayatın normalleşmesinin Türkiye'nin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.
Suriye'nin 13 yıllık savaştan sonra bütün altyapısının hasar gördüğüne işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: