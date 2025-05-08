Türkiye’den Suriye’ye doğal gaz ve elektrik desteği: Günlük 6 milyon metreküp gaz gönderilecek

"Suriye'nin yeni Enerji Bakanı ilk yurt dışı ziyaretini bize yaptı. İkili görüşmemizde Bakan Bey bana, '10 bin megavatlık bir güce ihtiyacım var Suriye için ancak şu an 1700 megavat üretebiliyorum' dedi. Bugün Suriye'nin neresine giderseniz gidin, her yerde herkesin kapısının önünde jeneratör var. Bir anlamda mobil şekilde elektrik üretmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu anlamda bizim yapacağımız katkı önemli. Bizim enerji ihracatımız önemli ama onun ötesinde Suriye'nin kendi kaynakları, petrol kaynakları, gaz kaynakları, maden kaynaklarının hızlı bir şekilde Suriye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ekonomiye kazandırılması lazım."