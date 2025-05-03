Madencilikte küresel aktör olma yolundayız

Küresel enerji pazarında dönüşüm yaşandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu dönüşüm sürecinde kritik ve stratejik madenlere yönelik talebin arttığını vurguladı. Turkuvaz Grubu'nun düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, “Bu alan ekonomik güvenliğin, sanayileşme stratejilerinin ve bölgesel etkinliğin adeta temel yapı taşlarından biri. Kritik minerallere erişim artık uluslararası ilişkilerde de belirleyici bir unsur haline geldi. Türkiye, önümüzdeki dönemde nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor’’ açıklamasında bulundu. Alparslan Bayraktar, ‘‘Milli maden şirketlerimiz Eti Maden ve MTA International sorumlu uluslararası ortaklıklara açık modeller geliştiren kamusal aktörler haline geldi” dedi.





NİJER MTA İLE ANLAŞMAYI YENİLİYOR

Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi de son yıllarda Nijer’in doğal kaynaklarının ve zenginliğinin halka yansıması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. MTA ile 2020’den beri birçok projeye imza attıklarını vurgulayan Abarchi, “Yaptığımız araştırmaların neredeyse sonuna geldik. Artık altın çıkarma safhasına geçeceğiz. MTA ile yıl sonunda anlaşmamızı yenileceğiz. Türkiye ile madencilik konusunda iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.





KAYNAKLAR BU BÖLGEDE AMA YATIRIMLAR YETERSİZ

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, “Bizim Türkiye'yle iş birliğimizin artması çok önemli. TPAO ve MOL Macaristan sınırları içinde petrol ve maden arama çalışmaları yapılacak” dedi. Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer de, Afrika, Orta Asya ve Türkiye'yi kapsayan bölgede yüksek madencilik potansiyeline rağmen yeterli gelişim sağlanamadığına dikkati çekerek "Kaynakların yüzde 30'u burada, ancak yatırım eksik. Tedarik zinciri güvenliği için daha fazla kaynak ayrılmalı" dedi.





LIBYA YENI IŞBIRLIĞINE HAZIR

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, ülkesinin doğal kaynaklarını çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Mohamed, Somali'nin madencilik alanında ciddi potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmaların başladığını ve Türkiye'yle bu kapsamda anlaşma imzalandığını belirtti. Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse de Libya'da maden açısından çok zengin bölgeler bulunduğunu ve yatırım mevzuatlarının son derece esnek ve elverişli olduğunu söyledi. Ebu Heyse, “Yabancı yatırımcıya ve bu alanda teknoloji transferine açığız. Türkiye ve kardeş devletlerle çalışabiliriz” açıklamasında bulundu.



