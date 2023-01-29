Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 138 bin 445 siber saldırı engellendi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın siber güvenlik çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, 2013 yılında Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) kurulduğunu, bünyesinde 2 bin 125 kişinin görev yaptığını kaydetti. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile SOME'ler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu'nun (SİP) da geliştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, internette artan kullanıcı sayısıyla kötü niyetli eylemler ve hack'lemelerin arttığını; dijital saldırıların, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü düzeyde yapıldığının altını çizdi.