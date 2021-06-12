Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 2035 hedefini açıkladı Otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu '2035 hedefini' açıkladı: Otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız

Ahlat-Karahasan-Malazgirt arasındaki yolun açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 2035'te otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız. Birileri laf üretmeye devam etsin. Bizler bölgesinde güçlü, boyun eğmeyen, projeleri ile konuşulan Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu 2035 hedefini açıkladı: Otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolunun açılışına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı önünde; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, kurum amirleri ve bölge halkı tarafından karşılandı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip, hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Ahlat Belediye Başkanı Çoban'ı makamında ziyaret etti. Karaismailoğlu, Adilcevaz Belediyesi'ni de ziyaret ettikten sonra Ahlat-Karahasan-Malazgirt arasında yapılan 13,3 kilometrelik yolun açılışına katıldı.

  • Açılış töreninde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti'li Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve kurum amirleri de yer aldı.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?
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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, önemli bir merkezin yolunu daha bitirdiklerini belirterek, "Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın karargah kurduğu yer Ahlat ile bize Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt’i modern bir kara yoluyla birbirine bağlıyoruz. Bizim için maddi ve manevi değeri paha biçilemeyen bu coğrafyaya hizmet etme gururunu, emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte yüreğimizde taşıyoruz. Bakanlık olarak, 'yol medeniyettir' felsefesi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kanal İstanbul projesi en kısa sürede başlıyor

Hükümetlerimiz döneminde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yapılan 1 trilyon 96 milyon liranın üzerindeki devasa harcamanın yüzde 62’sini kara yollarına yaptık. Tam 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyoruz. Otoyol ağımızı da 3 bin 563 kilometreye çıkardık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle yapılacak 3 bin 726 kilometre ile 2035'te otoyol ağımızı 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız. Birileri laf üretmeye devam etsin. Bizler bölgesinde güçlü, boyun eğmeyen, projeleri ile konuşulan Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"ÜLKENİN KAZANÇ HANESİNE YAZILDI"

Bakan Karaismailoğlu, master planlar çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla gelecek birkaç yıl içinde Türkiye’nin yük ve insan taşımacılığında önemli yere geleceğini söyledi. Türkiye’nin parlak geleceğini bu altyapı üzerine inşa edeceklerini belirten Karaismailoğlu, bu yatırımların geri dönüşünün yatırım bedellerinden çok büyük olduğunu, harcanan her kuruşun şimdiden sanayi üretimine, ekonomik gelişmeye, istihdam alanlarının açılmasına katkılar sunduğunu ve ülkenin kazanç hanesine yazıldığını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Son kesimini de hizmete açıyoruz
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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Son kesimini de hizmete açıyoruz

"Projeye Mayıs 2019 yılında başladık"


Bakan Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, demir yollarında, haberleşmede ortaya koyduğumuz iddia, halkımızın yaşam kalitesine yansımakta; her eve aş ve iş olmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolu bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu yolun 3 kilometresi bölünmüş yol, 51 kilometresi ise tek yön olmak üzere toplamda 54 kilometredir. Projeye Mayıs 2019 yılında başladık. Bugün itibarıyla da hizmete açıyoruz. Memleketimizin her bir köşesini birbirine bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın birbirine ulaşması için en güvenli ve en konforlu yolları tek tek hizmete açacağız. Bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

  • Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından kendi kullandığı otomobille Malazgirt ilçesine hareket etti.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
FOTOĞRAF 15
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Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimi Habibler-Hasdal şantiye alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalar ve sona yaklaşılan projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 400 kilometre uzunluğunda devasa bir çalışma olduğunu söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimin de sonuna gelindiğini, burada yapılan çalışmaların bitirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
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Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Sultangazi-Cebeci tünellerinin içindeyiz şu an. Projenin 390 kilometrelik kesimini daha önce açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul şehir içi trafiğine ve boğaz köprülerine getirdiği kolaylığı vatandaşlarımız kullanarak gördü. Daha önce açtığımız 390 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun yakıttan, zamandan ve emisyondan kazanımı yıllık 2,5 milyar TL oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz.
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Bulunduğumuz nokta Cebeci tüneli, Hasdal-Habibler arasındaki 4.004 metre uzunluğu ile İstanbul'un en uzun tünelleri... Burası Hasdal'dan, özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen yoğun trafiğin Mahmutbey kesimine kadar olan, İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan kesimde çok büyük kolaylık ve alternatif ulaşım imkanı sağlayacak.
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Adil Karaismailoğlu, proje ile birlikte TEM otoyolundaki yoğun trafiğe rahatlık sağlanacağını ifade ederek, Bütün hazırlıklar bitti, projemiz tamamlandı. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak. dedi. Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyetinin 8 milyar dolar olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, 7'nci kesimin maliyetinin ise 5 milyar 200 milyon TL olduğunu bildirdi.
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Karaismailoğlu, Projenin tamamlanmasıyla yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak. ifadesini kullandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hasdal-Habibler arasındaki kesimin 10 kilometre olduğunu hatırlatarak, Bunun içinde bulunan, çift tüp kesintisiz olarak, 4.004 metrelik İstanbul'un en uzun tünelini hizmete açacağız. Bunlar, dünyanın en geniş, en konforlu tünelleri... diye konuştu.
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Tünellerin akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Projelerimizle birlikte çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz. Bu proje sayesinde egzoz emisyonundan sağladığımız faydaların karşılığı yıllık 2 bin 700 ağaca eş değer. Şu an çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi tüm işlemleri tamamladık, açılışa hazır durumdayız. Bu projeyi açtığımızda Habibler-Cebeci kavşağından Sultangazi ve Arnavutköy ulaşımları çok daha kısalacak. Devamında Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandıktan sonra Başakşehir'e ulaşım da çok kolaylaşmış olacak.
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Özellikle Hasdal-Tekstilkent ve devamında Mahmutbey Kavşağı ile birlikte İstanbul'un en yoğun kesitinde alternatif ulaşım aksı oluşturmuş oluyoruz. Bütün işler tamamlandı, açılışı bekliyoruz. İstanbullulara ve Türkiye'ye hizmet edecek çok kıymetli bir eser.
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Türkiye'nin her noktasında bu gibi değerli projeleri yapıp hizmete sunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu tarz projelerle ülkeye katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.
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Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimi Habibler-Hasdal şantiye alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Projenin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak. Yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak" ifadelerini kullandı.

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