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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır."

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır."

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