Ekonomi Bakan Karaismailoğlu açıkladı Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu "Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz" dedi. Ayrıca, Kanal İstanbul'a ilişkin olarak çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, bu yıl içinde önemli gelişmelerin olacağını söyledi.

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Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'e verdiği röportajda Kanal İstanbul ile köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmelerin olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yüksekliklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeler olacak

Kanal İstanbul projesi hakkında önemli bilgiler veren Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi.

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"Köprü ve otoyol ücretlerini değerlendiriyoruz"

Tartışmalara neden olan köprü ve otoyol ücretlerini değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler, akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor."

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