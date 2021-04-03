Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Köprü ve otoyol ücretleri düşecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'e verdiği röportajda Kanal İstanbul ile köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmelerin olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin yüksekliklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Kanal İstanbul ile ilgili önemli gelişmeler olacak

Kanal İstanbul projesi hakkında önemli bilgiler veren Karaismailoğlu, "Önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını tasarlamak lazım. Denizden ticaret sağlanıyor, gemi hacimleri oldukça büyüdü, gemi ve liman yatırımları artıyor. Dünya'nın şu anki ticaret hacmi 12 milyar ton. Artarak gidiyor. İstanbul Boğazı bunu kaldıramıyor. Yapacağımız bir su yoludur. Eko sistemi bozacak bir şey yok. Devasa bir proje, hazırlıklar devam ediyor, teknik olarak yol aldık. Yasal düzenlemeler var. Finans modelini çalışıyoruz. 2021'de Kanal İstanbul'la ilgili önemli gelişmeler olacak" dedi.

REKLAM

EKONOMİ Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

GÜNDEM Yavuz Sultan Selim Köprüsü 31 Ağustos gecesine kadar ücretsiz

"Köprü ve otoyol ücretlerini değerlendiriyoruz"

Tartışmalara neden olan köprü ve otoyol ücretlerini değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Bu bir finansal model aslında. Ücret yüksekliklerini değerlendiriyoruz. Bunları tartışıyoruz, memnuniyetlerine bakıyoruz. Ücretler konusu tartışılabilir, bunların hepsini izliyoruz. Kalıcı ve güvenli projeler, akıllı projeler. Avrasya Tüneli yolu çok kısaltıyor."

EKONOMİ Orta Koridor’un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak

GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'un yapımına kısa süre içinde başlayacağız