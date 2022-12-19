Bakan Karaismailoğlu: Başkaları laf üretir biz işimize bakarız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya Merzifon Havalimanı terminal binası açılış törenine katıldı.

Ülkenin coğrafi üstünlüğüne sahip çıkmak için havacılık sektörünü ve faaliyetlerini geliştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Havacılık altyapımızı dünya standartlarının üstüne yükselttik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde havacılık alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. Son 20 yılda, havacılık sektöründeki kayıp yılları telafi ettik ve havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze de dönüştürdük." dedi.

‘ÜLKEMİZİ DÜNYA SİVİL HAVACILIĞINDA SINIF ATLATTIK’

Havacılık alanında ve altyapısının geliştirilmesi noktasında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 2003-2021 döneminde sadece havacılık için yaptığımız 16,2 milyar dolarlık yatırım ülkemize büyük faydalar sağladı. Gayrisafi Millî Hasıla’ya 185 milyar dolar, üretime 402 milyar dolar katkı yaptık. Bu sürede yalnızca istihdam katkımız ise 7 milyona yaklaştı. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası’ndaki değişimler ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bugün Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi hâline getirmeyi başardık. 25 Mart 2022 tarihinde Tokat ve 14 Mayıs 2022 tarihinde ise Rize-Artvin havalimanlarını da hizmete açarak, 2003 yılında iç hatlarda 26 olan aktif havalimanı sayımızı 57’ye yükselttik. 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına ise 282 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 342 noktaya ulaştık” ifadelerini kullandı.

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‘AMASYA’MIZ BÜYÜYOR, GELİŞİYOR’

Amasya’da hava yolu ulaşımına talebin gittikçe arttığını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amasya’mız büyüyor, gelişiyor. Hava yolu ulaşımına talep de gittikçe artıyor. İncelemelerimiz gösterdi ki; mevcut havalimanı bu ihtiyacı karşılayamayacak. Biz de hemen çalışmalara başladık. Günümüz şartlarına uygun, Amasya’ya yakışan yeni bir terminal binası inşa ettik. Yıllık yolcu kapasitesini 700 bin yolcuya yükselttik. Check-in salonunu genişlettik ve banko sayısını 6’ya çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun. Amasya’nın geleceği için, Amasyalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için ulaşımın her modunda dev yatırımlar yapıyoruz 25 Mayıs 2020’de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde açtığımız çevre yolumuzu,11,3 kilometrelik bölünmüş yol standardında tamamladık. Çevre yolunun hizmete girmesiyle, şehir içi ulaşımı rahat bir nefes aldı, Amasyalı rahatladı. Şehirlerarası geçiş mesafesi 2 kilometre, şehir geçiş süresi de 30 dakika kısaldı"

'BAŞKALARI LAF ÜRETİR'

Bakan Karaismailoğlu, "Başkaları kilometrelerce laf üretir; millete bir faydaları dokunmaz. Biz ise işimize bakar; yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar; hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar, oyalayamadılar. Bundan sonra hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var. Gözümüz Türkiye yüzyılında, gençlerimize sunacağımız aydınlık gelecektedir. Ülkemizin de Amasya’nın da Çorum’un da ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Düşlediğimiz güzel günleri birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Amasya Merzifon Havalimanı yeni terminal binamızın başta Amasya ve Merzifon olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.