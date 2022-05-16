Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM çalışmaları tamamlandı

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da trafik yükünü hafifletecek metro projelerinde adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, İstanbul'daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye yükseleceği bilgisini verdi.

İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 TBM, 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

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EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık

Karaismailoğlu, 7 istasyonun bulunduğu projeyle İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağını belirterek şunları kaydetti: