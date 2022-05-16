Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattında TBM çalışmaları tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM çalışmaları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı kent merkezine bağlayacak Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattında TBM çalışmaları tamamlandı
Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da trafik yükünü hafifletecek metro projelerinde adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, İstanbul'daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye yükseleceği bilgisini verdi.

İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 TBM, 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık

Karaismailoğlu, 7 istasyonun bulunduğu projeyle İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağını belirterek şunları kaydetti:

  • "Kent merkezinde ve Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlayacağız. Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Hattı, Vezneciler-Arnavutköy Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, YHT Hattı ile Marmaray Hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Hattı'na entegredir. İstanbul'u raylı sistemlerle nakış gibi işliyoruz. İstanbul'da şehir içi ulaşımını, daha hızlı, ekonomik, çevreci ve konforlu hale getirmek için 7/24 hizmet esasına göre çalışıyoruz. Biz, 'halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak' görüyoruz.
  • Başkalarının yaptıkları hizmetlerin üzerine konup, algı operasyonlarıyla siyasi rant devşirmiyoruz. Görev alanlarımıza giren işlerden imtina edip, yükü başkalarına atmıyoruz. Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden, milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Toplamak cesaret istiyor

Toplamak cesaret istiyor

​Hayatlarını tehlikeye atarak 2 bin rakımda arıyorlar.
Beş bin yıllık

Beş bin yıllık

​İlk kez sergilenmeye başladı: Çok etkileyici.
Ayasofyada Kuran okuyan öğrenciler Yunanistanı rahatsız etti: Türk meydan okuması

Somali'nin yeni cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu.

DEAŞ'ın bu yıl yapmayı planladığı 10'uncu eylem engellendi.

​Sopaya tutunan genç kız kurtuldu erkek arkadaşı gözden kayboldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.