Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul 12 yılda kendini finanse edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda gelenekselleşmesi planlanan “Türkiye Denizcilik Zirvesi”, 1, 2 ve 3 Temmuz 2021 tarihlerinde hibrit bir etkinlik olarak Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış oturumunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Kitack Lim’in açılış konuşmaları gerçekleştirdiği etkinlikte, kamu, sivil toplum, akademi ve iş dünyası başta olmak üzere denizcilik sektöründeki tüm paydaşlar bir araya geldi.

Kapanışı Bakan Karaismailoğlu gerçekleştirdi

Zirvenin son gününde Bakan Karaismailoğlu bir kapanış konuşması gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul’u anlattığı oturumda sektör paydaşlarının bir araya geldiği ve son derece verimli geçen zirvenin gelenekselleşerek her yıl Kabotaj Bayramı’nda düzenli olarak yapılmaya devam edileceğini belirtti.

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Zirvenin gerçekleştiği Tersane İstanbul’un kent için çok kıymetli bir proje olduğuna ve önümüzdeki yıl tamamlanarak İstanbul’a değer katacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gelişen ihtiyaçlara hazırlıklı olmak zorunda. Bu sadece denizler için değil kara, hava, tren yolu anlamında hazırlıklı olmak şart. Çünkü, hareketlilik ve teknoloji gelişiyor. Bu nedenle 5-10 yıllık master planlarınız olmak zorunda.

Ülkemizde son yıllarda çok büyük projeler gerçekleşti. Planlamaları yapıldı, ihtiyaçlara bakıldı ve önemli işler yapıldı. Karayoluna büyük ağırlık verildi. Havayolundaki eksiklikler tamamlandı ve ‘hava yolu halkın yolu’ oldu. Raylı sisteme yönelik de ciddi yatırımlar yapıldı. Denizcilik de çok önemli. Çünkü ihracatın bel kemiği denizcilik” ifadelerini kullandı.

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"Kanal İstanbul kendisini 12 yılda finanse edecek"

Kanal İstanbul’un, dünyanın vizyon projelerinden biri olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olmayı hedefleyen Türkiye’nin zaten gerçekleştirdiği ulaştırma ve altyapı projeleriyle küresel ticarete yön verir konumda olduğunu bildirdi.

Kanal İstanbul gibi kanal projelerinin dünyanın birçok yerinde yapıldığını, özellikle Doğu Avrupa’da ihtiyaçtan doğan kanal projelerinin hayata geçirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, “Lojistik koridorları hızlandırmak için kanallar yapılıyor. Dünya ticaretinin yüzde 90’ı denizlerde geçiyor. Bu nedenle deniz ticaretine önem verip alternatifler sunmak zorundasınız. Kanal İstanbul projesi için beş tane güzergah tespit edildi ve bunlar arasından en uygun olan seçildi.

Çevreci bir proje tasarlandı. Kanal İstanbul yatırımından sonra gemi geçişlerinden ciddi gelir sağlanacak. Ayrıca, Karadeniz’de önemli liman yatırımları da olacak. Projenin 12 yılda kendi kendini finanse edeceğini düşünüyoruz” dedi.

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"Kanal İstanbul’un depremle ilgisi yok"

Kanal İstanbul’un, depremi tetikleyen bir yanı olmadığının da altını çizen Karaismailoğlu, projenin derinliğinin 20.75 metre olduğunu anlatarak, “Vezneciler’deki metro çalışmasının derinliği ise 60 metre, o zaman metro da yapmayalım. Zaten bu işin uzmanları, bilim adamları bu konuyla ilgili noktayı koydular. Kanal İstanbul projesinin bu konuyla ilgili herhangi bir olumsuz durumu yok. Kanal İstanbul ile alakalı sorulacak her sorunun cevabı var. Çünkü projenin en başından beri bu konuyla ilişkili tüm sektörlerin uzmanları her açıdan derinlemesine çalışmalar yaptı. Ayrıca, savunmamız açısından ve Montrö açısından da bir sorun oluşturmuyor” şeklinde konuştu.

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“2030 yılına hazırlıklı olmalıyız”

Denizcilik konusunda dünyadaki hareketleri takip etmek gerektiğini işaret eden Karaismailoğlu, “Dünya’da Çin’den Avrupa’ya yıllık 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ülkemiz Çin ile Avrupa arasında Avrasya’nın merkezinde. Coğrafi konumumuzun avantajlarını mutlaka fırsata çevirmemiz ve lojistik planlayıcı olmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

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Bugün, dünyadaki ticaret hacminin 12 milyar ton olduğunu ve bunun 1.7 milyar tonunun Karadeniz’de dolaştığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“2030 yılında bu rakamların iki katına çıkması bekleniyor. Yani dünyada 25 milyar ton, Karadeniz’de ise 3.5 milyar tona çıkacağı öngörülüyor. Şu anda Karadeniz ticaret gölünün tek çıkışı İstanbul Boğazı. Bugün bile burada yaşadığımız çok ciddi sorunlar, tehlikeler var. O nedenle 2030 yılına hazırlıklı olmamız lazım.”

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