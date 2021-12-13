Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul bütçeye yük olmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bütçeye yük olmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırım maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanan Kanal İstanbul için farklı finansman modelleri üzerinde çalıştıklarını söyledi: Önceliğimiz, Kanal İstanbul’u genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul bütçeye yük olmayacak​, Kanal İstanbul ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul yapılıyor mu?
Bakan Karaismailoğlu (Ortada)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünya ticaret hacminin 12 milyar tondan 25 milyar tona çıkacağına işaret etti. Bu yüklerin yüzde 90’ının deniz yolundan taşındığını, Kanal İstanbul'un da alternatif bir su yolu olarak öne çıktığını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan alternatif finans modellerini çalışıyoruz. En büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul’u, yapı maliyeti genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Bu finans modeli üzerinde çalışmalarımız var. Orada da belli bir seviyeye geldik. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kanal İstanbul’daki gelir getirici işlerin, bu işin finansında kullanılması açısından da çok ciddi mesafeler kaydettik. İnşallah o netleşecek önümüzdeki aylarda. Ondan sonra da yürümeye başlayacağız. İhaleye çıkıldığında ise en uygun teklifi veren işi alacak."

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  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2027’de işletme hakkının dolacağına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Bittiğinde ben bu projeden gelir getirici bir finans modeliyle tekrar gelir sağlayabilirim, istersem ücretsiz de işletme vatandaşıma kullandırırım, işletme maliyetini devletin bütçesinden kullandırırım. Kamu özel projeleri 2024’ten sonra kendilerini artık finanse edecek vaziyete gelecek.”

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