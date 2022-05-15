Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Rize Artvin Havalimanında yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Artvin Havalimanı'nın yıllık 3 milyon yolcu garantili açıldığı iddiasına yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanında yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
Rize-Artvin Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur" dedi.

Karaismailoğlu, "İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si Türkiye'de. Ülkemizde toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.' diye konuştu.


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GÜNDEM
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