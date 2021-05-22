Ekonomi Bakan Karaismailoğlu "Türkiyenin stratejik hamlesi" diyerek paylaştı İşte Kanal İstanbulun fotoğrafı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu "Türkiye’nin stratejik hamlesi" diyerek paylaştı: İşte 'Kanal İstanbul'un fotoğrafı

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Kanal İstanbul projesinin birebir ölçeğindeki fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu Türkiye’nin stratejik hamlesi diyerek paylaştı: İşte Kanal İstanbulun fotoğrafı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin stratejik hamlesi" ifadelerine yer vererek Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.

Haziran'da başlamış olacak

Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesiyle Türkiye’nin lojistik bir merkez olacağını belirten Adil Karaismailoğlu, “Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.


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İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi.


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