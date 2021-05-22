Bakan Karaismailoğlu "Türkiye’nin stratejik hamlesi" diyerek paylaştı: İşte 'Kanal İstanbul'un fotoğrafı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’nin stratejik hamlesi" ifadelerine yer vererek Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.
Haziran'da başlamış olacak
Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmesiyle Türkiye’nin lojistik bir merkez olacağını belirten Adil Karaismailoğlu, “Haziran itibarıyla projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
Türkiye’nin stratejik hamlesi #Kanalİstanbul || 🇹🇷 pic.twitter.com/e4zMNRlUgV
Türkiye’nin stratejik hamlesi #Kanalİstanbul || 🇹🇷 pic.twitter.com/e4zMNRlUgV— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 22, 2021