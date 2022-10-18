Ekonomi Bakan Kirişci 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcıya 3 milyar 55 milyon lira hibe ödendiğini belirterek, "Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kirişci: 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.

Bakan Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, kadınların, bütün kutsal görevlerinin yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimci olduğunun altını çizen Kirişci, kadınların, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretim sürecinin de en önemli aktörleri olduğunu söyledi.

Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, dünyada toplam tarım işletmelerinin yüzde 98'ini küçük ölçekli aile işletmelerinin oluşturduğunu ve bu işletmelerin sayısının 500 milyonu aştığını aktararak, Türkiye'de ise çiftçi ailelerinin, toplam çiftçilere oranının yüzde 90 civarında olduğunu vurguladı.

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Tarım sektörünün, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğunu belirten Kirişci, "Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. Bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın ve genç çiftçilere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında, proje başvurularında ilave puan verdiklerine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

  • "Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık."

Kirişci, kadın çiftçilerin, Bakanlık tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklendiğini belirterek, "Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar 232 bin 546 kadın çiftçimize, 668 bin 474 poliçe için 58 milyon lira prim indirimi sağlandı. 2023 yılından itibaren kadın çiftçilerimize prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kadın çiftçilerin tarım için çok önemli bir aktör olduğunun altını çizen Kirişci, "Tarımsal üretime kadınların katılımının erkeklere göre daha fazla olduğu dikkate alındığında, bu kardeşlerimize tarımsal eğitim hizmeti verilmesi, güçlendirilmesi çok önemlidir. İstiyoruz ki kadınlarımız, tarımın her alanında etkin rol alsınlar, sayısız başarılara imza atsınlar. Bunun için kadınlarımızın teknik eğitimi önemlidir. Bakanlığımız tarafından 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi' kapsamında, son 19 yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verilmiştir." dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soylu, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 8 ay süren titiz çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde başlatılan operasyonun, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonu içerisinde yürütüldüğünü kaydetti. Bu operasyonun, 'şafak operasyonu' olmadığının altını çizen Soylu, 'Örgütün yurt dışına firar etmiş üst düzey mahrem sorumluları tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerin örgütün yurt içindeki üyeleri tarafından uygulanmasına devam edilmesi konusundaki tespitler üzerine gerçekleştirilen bir operasyondur. FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına düzenli ve sistematik olarak para transferinde bulunulduğu anlaşılmıştır.' bilgisini paylaştı. Para transferlerinin kargo ve bankamatikler üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiğini söyleyen Soylu, 'Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır.' dedi.
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