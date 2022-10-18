Bakan Kirişci: 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık

Bakan Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, kadınların, bütün kutsal görevlerinin yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimci olduğunun altını çizen Kirişci, kadınların, hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretim sürecinin de en önemli aktörleri olduğunu söyledi.

Kirişci, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, dünyada toplam tarım işletmelerinin yüzde 98'ini küçük ölçekli aile işletmelerinin oluşturduğunu ve bu işletmelerin sayısının 500 milyonu aştığını aktararak, Türkiye'de ise çiftçi ailelerinin, toplam çiftçilere oranının yüzde 90 civarında olduğunu vurguladı.

EKONOMİ Güney Amerika'dan dünyaya yayılan tatlı patates Muğla'da da üretiliyor

Tarım sektörünün, kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğunu belirten Kirişci, "Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. Bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Kadın ve genç çiftçilere "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında, proje başvurularında ilave puan verdiklerine dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon lira hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar liralık destek sağladık."

Kirişci, kadın çiftçilerin, Bakanlık tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklendiğini belirterek, "Bu kapsamda uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar 232 bin 546 kadın çiftçimize, 668 bin 474 poliçe için 58 milyon lira prim indirimi sağlandı. 2023 yılından itibaren kadın çiftçilerimize prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu: Tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan toplam 354 gemi hareket etti

Kadın çiftçilerin tarım için çok önemli bir aktör olduğunun altını çizen Kirişci, "Tarımsal üretime kadınların katılımının erkeklere göre daha fazla olduğu dikkate alındığında, bu kardeşlerimize tarımsal eğitim hizmeti verilmesi, güçlendirilmesi çok önemlidir. İstiyoruz ki kadınlarımız, tarımın her alanında etkin rol alsınlar, sayısız başarılara imza atsınlar. Bunun için kadınlarımızın teknik eğitimi önemlidir. Bakanlığımız tarafından 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi' kapsamında, son 19 yılda 3,5 milyondan fazla kadın çiftçiye tarımsal konularda eğitim verilmiştir." dedi.

REKLAM