Bakan Kirişci çiftçilere güzel haberi verdi: Ödemeler yapılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından tarımsal destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yapılan paylaşımda destek ödemelerinin 415 milyon 106 bin 3 TL'sinin TMO alım primi desteği, 10 milyon 26 bin 66 TL'sinin ise sertifikalı tohum kullanım desteği olduğu ifade edildi.

425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/IirJndo9A1 — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 10, 2022

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