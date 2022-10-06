Bakan Kirişçi duyurdu: Yıl sonu hayata geçirmeyi planlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gıda son derece stratejik ve güvenlik meselesi. Biz pandemi döneminde bu durumu yaşadık. Çiftçi ahırına gidemez oldu. Hal böyle olunca tedarik konusunda kırılmalar oldu. sonra Rusya Ukrayna savaşı oldu. Dünya panik oldu. Ama ülke olarak bizim üreticimiz hem pandemide hem savaşta üretmeye devam etti.

Bir fırsat varsa biz üretiriz anlayışıyla hareket ettik. Biz burada fırsat yakaladık. Aksine biz ihracat yaptık. Dolayısıyla bu konuda dünyanın hazırlıklı ülkelerinden biriyiz.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ E-DEVLET'TE

Üreticimiz artık cep telefonuyla kendi kaydını yaptırabiliyor. Dijitalleşme denildiğinde aklımıza teknoloji geliyor. Elinizde sağlıklı veri setleri oluşuyor. Bir taraftan da siz tarlada çalışıyorsunuz, ahırda çalışıyorsunuz ama Tarım Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolmak için işinizi bırakıp yola düşüyorsunuz. Muhtardan, ziraat odasından belge alınıyor. İl ya da ilçe müdürlüklerine belgeleri sunuyorsunuz. Ortada teknoloji var mı var. e-Devlet'te 8 binin üzerinde işlem yapılabiliyor. Tarım Bakanlığı olarak biz de 5 faaliyetimizi e-Devlet'e taşıdık. 1 Ekim itibarıyla üreticimiz cep telefondan girip kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. 6 günde yaklaşık 104 bin başvuru ve giriş var ve bir o kadar da belgeler var. Banka kredisi kullanmak için vs... Bu belgeleri almak için klasik yöntemi düşünsek, egzoz emisyonu mu, zaman kaybı mı, enerji kaybı mı dersiniz. Bunların hepsinden kurtuluyorsunuz.

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Ziraat odalarımızla ilgili odaya kayıt olmalarına yönelik engel oluşturmuyoruz. Odalara üye olmak anayasal zorunluluk. Dijitalleşmeden üreticilerimizi yararlandıralım istedik. Biz bu teknolojiden üreticilerimiz yaralansın istedik. Bu bir başlangıç. Bu yılın sonunda 'tarım cepte' diye bir uygulamayı da hayata geçirmek istiyoruz."

"TÜRKİYE TOPRAKLARI 7 COĞRAFYADA VERİMLİ TOPRAKLAR"

Bizim topraklarımız netice itibarıyla sınırlı. Su zengini bir ülke değiliz. Mısır üretiyorsanız suya ihtiyacı 1200 mm diyelim. Bu mısırı yetiştirirken 1000 mm'lik suya ihtiyacınız var. Barajlardan ya da yer altından çıkaracaksınız demektir. Planlama yapmanız gerekiyor. Sizin arsanız var. Arsaya sıradan bir bina yapacaksınız. Kendi keyfinize göre bina yapamazsınız. İzin almanız gereken yerler var. Tarımda böyle bir şey yok. Kimseye sormanıza gerek yok, istediğiniz gibi ekip biçebiliyorsunuz. Sizin ektiğinizden kamu otoritesinin, kamu otoritesinin de sizden haberi yoksa yönetim zor.

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2002'de ülkenin nüfusu 65 milyondu, şimdi 85 milyon. Buraya kadar geldik, açığımız yok, turist geliyor onları doyuruyoruz. Yetti mi yetmedi. Biz mutlak suretle 2053 vizyonunun gereği olarak nüfus projeksiyonumuz var. O da 105 milyon. 105 milyon da turist gelecek dersek 108-110 milyonluk nüfusu doyurmamız lazım. Turizmle ilgili yeni yatırımlar oluyor, sağlık tesisleri oluyor. Su ürünleri alanında mavi vatanı kullanıyoruz. 780 bin kilometrekarelik ana karaya 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımız var."

EKONOMİ Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Bu gerçekten müthiş bir ilgi