Bakan Kirişci: Türkiye Yüzyılı'nda da tarım ve orman ana ekseni oluşturacak

"Bizi ilgilendiren kısmı 229 başlıktan oluşuyor. Şöyle bir baktık, acaba bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir şey var mı? diye. Tabii diğer bölümlerde de ben benzer şeyler olabileceğini tahmin edebiliyorum. Bir özensizlik en üst noktada. Her şeyden önce bizim yaptıklarımızı belli ki zamanında bizimle siyaset yapanlar bile takip etmemişler. Kendilerinden sonraki dönemde de takip etmemişler, görevde oldukları dönemde olanları düşünmedikleri gibi. Bir 'kes-yapıştır' mantığıyla bir yerlerden yapıştırmış. Kes-yapıştır, her zaman için analizin ortadan kalktığı, değerlendirmenin olmadığı bir yaklaşımdır, kolaycılıktır ve özensizliktir. Onu da görüyoruz. Birbirleriyle çelişen uygulamalardan söz ediliyor. Bir başlıkta söyledikleriyle bir başka başlıkta söyledikleri çok büyük çelişki oluşturuyor. Son olarak da bazı ifadeler var ki uygulanması asla imkansız. 'Yüzde 1 de olsa mümkündür' denilecek bir şey değil, imkansız durumda. Bunların çalakalem yazıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de olanları takip etmedikleri, özensiz oldukları ve kes-yapıştır mantığıyla da bunu alt alta üst üste her partiden muhtemelen talep edilmiş gelişigüzel bunlar birleştirilmiş. Mesela diyor ki 'Ekim öncesi ürün fiyatı açıklanacak'. Ekim öncesi kim fiyat nasıl açıklayabilir? Mazot ve gübre gibi iki temel girdi uluslararası piyasalardan doğrudan etkileniyorsa siz bunu nasıl yok sayar da ekim öncesi fiyat açıklayacağız dersiniz? Bu bir tanesi. Mesela bir diğer, 'Cumhurbaşkanının ve külliyenin kullandığı uçakları ve helikopteri satacağız, yangın için kullanacağız. Yani günaydın diyoruz. Yine bizi takip etmemişler. Geçtiğimiz yıl 20 tane uçak, 55 tane helikopter, 8 tane İHA ve yapay zeka. Her türlü iş makineleri ki makine parkımızı da sürekli geliştiriyoruz. Bırakın kendi yangınlarımızda kullanmayı ihtiyacı olan başka ülkelere de yardım etmiş bir Bakanlık ve ülke olduk. Tarım ve ormanla ilgili yazdıkları bu. Diğerlerinin de farklı olduğunu zannetmiyorum. Bizi vatandaşlarımız iyi tanıyorlar. Bu kadar il dolaştık ve vatandaş memnuniyeti noktasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık."