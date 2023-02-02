Bakan Kirişci duyurdu: İnşallah bu yılın sonunda gerçekleştirmiş olacağız

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri" programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tarım ihracatında gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Kirişci, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tarım ürünleri ihracatının da önemli bir süreç geçirdiğini, 2022 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 19'luk artış sağlanarak, 29,9 milyar dolara yaklaşıldığını söyledi.
6,6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasının bulunduğunu dile getiren Kirişci, şunları söyledi:
Bakan Kirişci, Tahıl Koridoru'na ilişkin geçmişte yaşanan süreci ve Türkiye'nin bu anlamdaki önemli rolünü anımsattı. Gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Kirişci, "Dün itibarıyla 694 gemi bu koridordan geçti, 19,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri taşındı. Ve burada aslan payını Avrupa ülkeleri alıyor." dedi.
Kirişci, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli konumuna işaret ederek, "Türkiye artık bir bölgesel oyuncu değil, global bir aktör. İster kabul etsinler, ister kabul etmesinler. Üretimiyle, ihracatıyla, savunma sanayiyle, tarımıyla, gıdasıyla, hemen her alanda bu böyle." ifadelerini kullandı.
Kirişci, acil olarak su sorunu yaşayan şehirlerin olup olmadığı yönündeki soruyu şu şekilde yanıtladı:
Sivas ve Uşak'ta bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kirişci, "Bizim suyla ilgili bir problemimiz var.' diyeceğimiz bir şeyimiz yok. Şu anda İstanbul'da dahil olmak üzere büyük kentlerimizde de böyle bir problemimiz yok. Barajlardaki su seviyesi tek başına yeterli değil, aynı zamanda bizim yeraltı su kaynaklarımız var. Yeraltı su kaynaklarını da kullanarak su temin ettiğimiz illerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.