Gündem Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı 29 kat artırarak 54 milyar TLye yükselttik
POLİTİKA

Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırarak 54 milyar TL’ye yükselttik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL’ye yükselttik" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Kirişci rakamlarla açıkladı: 29 kat artırarak 54 milyar TL’ye yükselttik
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesini 1,8 milyar TL olduğunu belirterek 2023 yılında bütçenin 29 kat artırıldığını duyurdu.

Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1,8 milyar TL olan tarımsal destekleme bütçesini 29 kat artırarak 54 milyar TL'ye yükselttik.

2002: 1,8 milyar TL

2023: 54 milyar TL

Gören göze karanlık perde olamaz, görmek istemeyene ışık ne yapsın" ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci: Ödemeler hesaplara aktarılıyor
EKONOMİ
Bakan Kirişci: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı
EKONOMİ
Bakan Kirişci müjdeyi açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı
AVM otoparkında gizli tünel bulundu

AVM otoparkında gizli tünel bulundu

​Ne için yapıldığını kimse bilmiyor.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti.
Hac kayıtları yarın başlıyor

​Bakan Nebati ve Bakan Kurum, 'Orta Gelirliye İlk Ev Projesi'nin detaylarını açıkladı.

'Terörist sayısı 120'nin altında'

'Terörist sayısı 120'nin altında'

​Bakan Soylu: 2022'de 185 terör eylemi engellendi.

Binlerce yıllık yapay zeka yöntemiyle okunuyor.

Skuterli kadına taksi çarptı: Sürücüye ceza yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.