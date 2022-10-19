Ekonomi Bakan Kirişci Türkiyenin stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntısı yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: Türkiye'nin stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntısı yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru sayesinde diğer ülkelerin gıda krizlerini de çözmüş bulunduk. Bugün stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntımız söz konusu değildir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kirişci: Türkiyenin stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntısı yok
Vahit Kirişci

aradeniz Bölgesi'ndeki illerin Tarım ve Orman il müdürlerinin katılımıyla Rize'de düzenlenen '7 İklim 7 Bölge' toplantısına video konferansla katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamalarda bulundu.

Tarımsal üretim zincirinde aksamalar yaşandığını belirten Bakan Kirişci, "İklim değişikliği, pandemi Rusya ve Ukrayna savaşı gibi küresel sorunlara bağlı olarak tarımsal üretim zincirinde ortaya çıkan aksamalar birçok ülkeyi derinden etkilemiştir. Biz bugüne kadar aldığımız tedbirlerle muhtemel zararların önüne geçmeyi çok şükür başardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya örnek olan diplomatik girişimleriyle oluşturduğumuz tahıl koridoru sayesinde diğer ülkelerin gıda krizlerini de çözmüş bulunduk. Bugün stratejik ürünlerde hiçbir sıkıntımız söz konusu değildir. Çok şükür, bereketli bir hasat sezonunu geçiriyoruz. Ülkemizde gıdaya erişimde bir sıkıntı yaşanmıyorsa bu eli öpülesi çiftçimizin fedakarlığı ve hükümetimizin aldığı yerinde, zamanında ve dozunda tedbirler sayesindedir" dedi.

"TARIMSAL ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ"

Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların önemine değinen Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uluslararası konjonktürü doğru değerlendirirken, gelecek 10 yılların projeksiyonunu yapmak mecburiyetinde olduğumuzu biliyor, buna göre hareket ediyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere tarımsal üretimin her aşamasında üreticimizin yanında olmalıyız. Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara mutlaka odaklanmamız gerekir. Stratejik önceliğe sahip ürünlerde gıda güvenliği bir milli meseledir. Gıda güvenliğinin iki temel ayağı söz konusudur. Tedarik ve ekonomik erişim. Vatandaşlarımızı hem bugün yaşanan krizden korumak hem de gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için tarım politikalarımızı 3 sacayağı üzerine oturttuk. Bunlardan ilki üretim alanlarını arttırmak, 2'ncisi verimi, 3'üncüsü de kaliteyi arttırmak. Tarımdaki avantajlarımızı ekonomik fayda açısından en rasyonel düzeye getirmek istiyoruz. Yerel ekonomiyi kalkındırmak, gıda güvenliğini sağlamak, ürünlerin yetiştirildiği yerde tüketilerek taze ve ucuz gıdaya erişimi kolaylaştırmak, kadınlarımızı, gençlerimizin ve hatta emeklilerimizin istihdamını sağlanması noktasında katkı sağlamak, karbon ayak izinin azaltılması için kent tarımını teşvik ediyor ve destekliyoruz."

"ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karadeniz Bölgesi'nin bitkisel üretimde olduğu kadar hayvancılıkta da ülke tarımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Bu nedenle yeni başlatacağımız sözleşmeli besicilik uygulamasını yakından takip etmenizi istiyorum. Tarımsal üretim kaynaklarımızın mevcut durumunu ve gelmek istediğiniz seviyeyi gözleyerek, üretimimizi bilimsel gelişmeler ışığında planlama konusunda kararlıyız. Dijital çözümleri tarımsal üretime uyarlamak, tarımsal zenginliğimizi ekonomik zenginliğe dönüştürmek, öncelikle hedeflerimiz arasındadır. Tüketicilerimizi korumak için üreticilerimizi güçlendirmeye, alın ve akıl teri dökülen üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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