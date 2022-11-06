Ekonomi Bakan Kirişciden hibe desteği açıklaması Rakam 25 milyon TLyi buldu
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Bakan Kirişci'den hibe desteği açıklaması: Rakam 25 milyon TL'yi buldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, üreticilere 25 milyon TL hibe desteği verilmekte olduğunu belirterek, ”Yazan için kalem esas ise üreticimiz için de alet ve ekipman çok önemlidir. Bu hibelerimiz bu manada değerlendirilmelidir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kirişciden hibe desteği açıklaması: Rakam 25 milyon TLyi buldu
​Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci.

Bakan Kirişci, Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Yöresel Ürün Pazar Yeri temel atma ve makine ekipman dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Kirişci, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) çerçevesinde başlatılan ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi’nde Adana’nın da yer aldığı, Mersin, Osmaniye, Bartın, Kastamonu, Sinop, Kahramanmaraş ve Çankırı’da çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bakan Kirişci, "Üreticilerimize yaklaşık 25 milyon TL tutarında hibe desteğimiz söz konusu. Yazan için kalem esas ise üreticimiz için de alet ve ekipman çok önemlidir. Bu hibelerimiz bu manada değerlendirilmelidir. Göçerlerimize 197 çadır dağıtılacak. Onlara ne kadar destek olsak azdır. Çünkü hepimiz kentte sefa sürdüğü zamanlarda onlar hayvanlarıyla hemhal olup, dağ bayır dolaşıyorlar. Dağıtacağımız çadırlar 45 metrekare genişliğinde, 510 wat güneş enerjisi sistemi ve buzdolabını da içeriyor. Kentteki konforu bir nebze de olsa dağ başına taşımış olacak. Bu projenin maliyeti 10 milyon TL oldu” dedi.

"BİZ ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Bakan Kirişci, “Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Sen üret yeter. Çünkü biz üreticimizin yanındayız. Üreten insanların yanındayız. Ama burada tarım söz konusu olduğu için üreticimizin, çiftçimizin yanındayız. Bu yıl izlemiş olduğumuz TMO aracılığıyla alım politikamız çerçevesinde 2 milyon ton arpa ve buğday aldık. Mısır, çeltik aynı şekildi, Karadeniz Bölgesi’nin iki hakim ve tek ürünü olan çay ve fındık. Bunlarla ilgili alımlarımızda özellikle üreticilerimizi rahatlatma adına çok büyük bir destek olmuştur. Desteklerimiz 2022 yılında 40 milyar TL’ye yaklaştı” diye konuştu.

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