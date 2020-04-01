Ekonomi Bakan Kurum açıkladı Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum açıkladı: Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini ertelediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi.
Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik.

Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler." dedi.

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