Bakan Kurum açıkladı: TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.





TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 📣



24 Nisan’da başlıyoruz!



TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek. pic.twitter.com/V2tCcRO4u2 — Murat KURUM (@murat_kurum) April 12, 2023





TOKİ taksit ödeme planı

Hak sahiplerine konutlar; yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

TOKİ sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ kura çekimi bittikten sonra kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak

TOKİ çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar belli olmaya başladı. Yapılan çekilişlerde ismi çıkan ve ev sahibi olma heyecanı yaşayan kişiler ödemelerle ilgili takvimi merak ediyor. Sosyal konut taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlıyor. Konuyla ilgili TOKİ henüz bir ödeme takvimi yayınlamadı.

Sözleşme şartları neler?

TOKİ başvurusunda istenen şartlara ait belgeler sözleşme anında da istenecek. 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğine ait belge,

Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi sözleşme zamanında getirmelidir,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler kura çekimi sonucunda ev almaya kazanan kişiler tarafına bilgilendirme yapılacaktır.











