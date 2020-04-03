Ekonomi Bakan Kurum açıkladı TOKİ taksitleri 3 ay ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitleri 3 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,vatandaşların 3 aylık TOKİ taksitlerinin ertelendiğini açıkladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı milli mücadele kampanyası sonrası belediyelerin yardım parası toplamasını da eleştiren Bakan Kurum, "Ancak alternatif kampanyalar başlatmak bu süreci baltalar" ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'dan satır başlıkları:

TOKİ taksitleiryle ilgili "Vatandaşlarımızın 3 aylık taksitlerini öteledik" dedi.

BELEDİYELERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DESTEK

Bakan Kurum belediyelere koronavirüsle mücadele konusunda her türlü desteğin verildiğini belirtti. Kurum, maske ve eldivenlerin çöpe atılmasıyla ilgili olarak, "Tıbbi atık olarak değerlendirmek kişinin sağlığıyla ilgili" dedi.

  • 65 yaş ve üzeri vatandaşların her ihtiyacının karşılandığını ifade eden Kurum, "VEFA grubu bünyesinde valiliklere gelen talimatları, belediyelerimiz ve diğer kurumlar vatandaşlara yardım elini uzatmak suretiyle süreci yürütüyor" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Kurum, "Elazığ'da 19 bin bağımsız bölümün çalışmasını başlattık. 11 binanın temeli atıldı "dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Belirlediğimiz noktalarda çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın riskli binalarda oturmaması, biz riskli binaların tespiti noktasında bakanlık olarak tüm desteği vermeye hazırız. 1.5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Alternatif kampanyalar süreci baltalar

CHP'li belediyelerin devletten izinsiz yardım kampanyası düzenlemesiyle ilgili konuşan Kurum, "Bir salgın vakası var. Bu süreçte birliğimizi korumak zorundayız. Her ilin kendine özgü bir durumu vardır. Valilik bünyesinde oluşturulan vefa grubunda herkes var. Böyle bir süreç varken, başka bir kampanya düzenlemek süreci baltalar" dedi.

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