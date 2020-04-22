Ekonomi Bakan Kurum açıklandı 3 ay ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum açıklandı: 3 ay ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları yeni Milli Emlak Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
2/B ve tarım arazileri satışında, hak sahiplerinin borcu 3 ay süreyle ertelendi.
2/B ve tarım arazileri satışında, hak sahiplerinin borcu 3 ay süreyle ertelendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, koronovirüsle mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olmak adına ek tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Tahsil edilmesi gereken gelirler ile ecrimisil gelirlerine ilişkin 399 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

  • "Hazırladığımız yeni tebliğ ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle erteleyeceğiz. 2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarını herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz."

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Tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılan arazilere ilişkin ödemeler ertelendi

Tebliğ ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ödemelerinin de düzenlendiğini açıklayan Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin de ecrimisil ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

  • Nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ecrimisil ödemelerinin de herhangi bir zam veya faiz uygulamadan erteleneceğini belirten Kurum, "Bu erteleme sonucunda tarımsal amaçlı kullanımdan kaynaklı 43 milyon lira tutarında bir borç ertelenecek olup bu haktan yaklaşık 18 bin çiftçimizin yararlanması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ertelenen ödemelerini de herhangi bir zam veya faiz uygulamayacağını aktaran Bakan Kurum, Kovid-19 salgını nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu süreci en az zararla atlatması ve tarımsal üretimin devamlılığını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kurum, Bakanlığın nisan başında aldığı tedbirler kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması projesi kapsamında 51 bin çiftçinin nisan, mayıs ve haziran ayına denk gelen kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini anımsattı.

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Ertelemeden yararlanacak hak sahibinde aranan şartlar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu tebliğe göre hak sahiplerinden, idarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenler, son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar ve daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlar, taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar, satış bedeli ertelemesinden yararlanabilecek.

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