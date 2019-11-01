Ekonomi Bakan Kurum İBBnin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok

Bakan Kurum: İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değil, İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Murat Kurum
Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir" dedi.

Belediyelerde üst düzey atamalar konusunda Kurum, "Böyle bir tasarı söz konusu değil. Bize gelmiş böyle bir talep de yok, böyle bir tasarı da yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum 'İstanbul Boğazı' hakkında konuştu: Yetki zaten İBB'de değil
OYNAT 02:08
Bakan Kurum 'İstanbul Boğazı' hakkında konuştu: Yetki zaten İBB'de değil
Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin konuştu. Kurum, 'İBB'nin yetkisini alma gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü yetki zaten İBB'de değildir. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır.' dedi.


Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu kuruluyor
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Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu kuruluyor
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