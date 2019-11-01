Bakan Kurum: İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok
Bakan Kurum: İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değil, İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir" dedi.
Belediyelerde üst düzey atamalar konusunda Kurum, "Böyle bir tasarı söz konusu değil. Bize gelmiş böyle bir talep de yok, böyle bir tasarı da yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok" ifadesini kullandı.