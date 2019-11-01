Bakan Kurum: İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok Bakan Kurum: İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değil, İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 01 Kasım 2019, 16:38 Son Güncelleme: 01 Kasım 2019, 17:27 AA