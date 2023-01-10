Bakan Kurum 'Müsaade etmeyeceğiz' diyerek duyurdu: Komisyon kuracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası" hakkında konuşan Kurum, ilk evini alacak vatandaşların ev sahibi olması, yeni konut arzının artırılması ve istihdam ile üretimin artırılmasının öncelikleri olduğunu söyleyerek, bunların hepsini eş zamanlı yürüteceklerini dile getirdi. “Yeni Evim Kampanyası” çerçevesinde ikinci el konutlarda vatandaşlara destek olmak için çalışma yapacaklarını kaydeden Kurum, bu konuda şu anda somutlaştırılmış bir çalışma olmadığını ifade etti.

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'YENİ FİNANSMAN MODELİNE UYGUN BİR KAMPANYA'

Kurum, ellerindeki tüm araçları kullanarak çözümler ürettiklerini ve bu çerçevede kira ile ilgili bir sınırlama getirdiklerini not düşerek, “Alt gelirlilere destek olacağız dedik, alt gelirle ilgili büyük bir kampanya yaptık. Orta gelire destek olacağız dedik, orta gelirle ilgili ilk evini alacak, yeni evini alacak kişilere yeni finansman modeline uygun bir kampanya yaptık” diye konuştu.

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'AYNİ DESTEKLERLE OLAMAYACAK'

Kampanyada önceliklerinin yeni evini alacak kişiler olduğunu aktaran Bakan Kurum, şunları kaydetti:

“Ama bu ikinci elde ilk evdeki gibi olmaması gerekiyor zaten. Niye? Sonuçta ilk ev, yeni ev. Yani biz burada konut yapılmasını sağlıyoruz, diğer taraftan da ilk evini alacak orta gelire destek oluyoruz. Yani bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamamızın sebebi, üretimi de artırmak istiyoruz. İstihdam da artsın, üretim de artsın. Dolayısıyla ikinci el ile ilgili veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma, ayni desteklerle olmayacak.”

'DESTEK İÇİN ÇALIŞMA YAPACAĞIZ'

Kurum, ikinci el konutlarda ilk evini alacaklara uygulanacak desteklerin verilmeyeceğini ifade ederek, “Ama oradaki bir kampanya veya bir kredi faiz desteği, işte Hazine’nin desteği, yüklenicilerin desteği ile olacak bir iş değil. Çünkü orada yüklenici yok. Öbür tarafta üretimi artıralım istiyoruz, garanti altına alalım istiyoruz. Dolayısıyla onlara kredi almalarının önü açılmış olacak. Şu an alamıyorlar. Sorunları o aslında. Sonuç olarak zaman içerisinde ikinci elde de destek olmak için çalışmalar yapacağız” açıklamasında bulundu.

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KOMİSYON KURULACAK

Bakan Kurum, kampanya sonrası oluşacak fiyat artışlarına müsaade etmeyeceklerini belirterek, bu konuda sürecin şeffaflığı ve denetlenebilir olması için bir komisyon kurulacağını hatırlattı. Komisyonun teknik ve finansal denetim yapacağını ve firmaların belirlediği fiyatları takip edeceğini vurgulayan Kurum, burada temel kriterin ekspertiz raporları olacağını söyleyerek, “Yani bu ay sattığı konutun veya bir hafta önce sattığı konutun fiyatı neyse, o fiyat doğrultusunda kampanyaya dahil olacak” dedi.