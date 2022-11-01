Ekonomi Bakan Kurum TOKİ Sosyal Konut Projesine sekiz milyon vatandaşımız başvurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne sekiz milyon vatandaşımız başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin son durumu paylaştı. "İlk Evim projemize 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: TOKİ Sosyal Konut Projesine sekiz milyon vatandaşımız başvurdu​
Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımlarında, “İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan.”, “Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.”, “Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” ifadelerini kullandı.


TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi \"İlk Evim İlk İş Yerim\" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.
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Ancak herkesin aklında aynı soru var. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl olacak?
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Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, \"Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz\" ifadelerini kullandı.
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TOKİ EVLERİ İLK HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak.
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TOKİ PROJELERİ VE SOSYAL KONUT PLANLARI
17 ilde yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan taslak projeler ve konut planları....
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TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? TOKİ evleri ilk nereye yapılacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak. Sosyal konutlara başvuru sayısının 8 milyon, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 olduğu kaydedildi.

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.

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