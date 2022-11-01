Bakan Kurum: TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne sekiz milyon vatandaşımız başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımlarında, “İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan.”, “Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.”, “Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” ifadelerini kullandı.
Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.
Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız.
Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.
Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK
Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak. Sosyal konutlara başvuru sayısının 8 milyon, geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 olduğu kaydedildi.
İLK ETAPTA 250 BİN KONUT
İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.