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Ekonomi Bakan Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması 6 yıl içinde tamamlanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: 6 yıl içinde tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un 6 yıl içinde tamamlanacağını, ilk olarak köprülerin yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması: 6 yıl içinde tamamlanacak
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Köprü ile başlayacak, 6 köprümüz var. Köprülerin yapılması gerekiyor. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul'un parçasıdır, 6 yıl içinde tamamlanacaktır" dedi.

"Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız"


Projenin hızla yürütülmeye devam ettiğini belirten Kurum şöyle devam etti: "ÇED süreciyle başladık. 200 tane bilim adamının katıldığı, doğal kaynakların, kültürel değerlerin korunmasına, ekolojik yaşamdan, Karadeniz'den Marmara'ya akıntıya yönelik planları hazırladık. İmar planlarımızı da hazırladık askıya çıkardık. İtiraz eden vatandaşların yüzde 80'ine yakın isteklerini karşıladık. Örnek bir şehircilik olacak. Kanal İstanbul projesine kararlı şekilde devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yaz aylarında temelini atarak Kanal İstanbul projesini başlatacağız. İstanbul'un marka değerine değer katacak, toplanma alanlarıyla, üniversite alanlarıyla bölgemize değer sağlayacak projemizi gerçekleştireceğiz. Köprü ile başlayacak, 6 köprümüz var. Köprülerin yapılması gerekiyor. Ekolojik yaşamı birbirine bağlayacak köprüler de var, onların da yapılması gerekiyor. Bu Kanal İstanbul'un parçasıdır, 6 yıl içinde tamamlanacaktır.

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