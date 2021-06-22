Ekonomi Bakan Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması Cumhuriyet tarihinin en çevreci projesi olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en çevreci projesi olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk kazması 26 Haziran'da vurulacak Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul'un Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesi olacağını belirten Kurum, "Projenin yüzde 52’si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurumdan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en çevreci projesi olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği"nin, 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Sarıyer'de bulunan bir otelde düzenlenen kurul toplantısında konuşan Bakan Kurum , " 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı ön görülüyor. BM’nin raporlarına göre, dünya nüfusu son 60 yılda 4,5 milyar artarak yaklaşık 7,6 milyara ulaştı. Bu artışın devam ederek 2030 yılında 8,6 milyar, 2050 yılında ise 9,8 milyar olacağı tahmin ediliyor. Yine bu veriler ışığında Türkiye’nin nüfusunun da 2100 yılında 101 milyon olacağı öngörülüyor" dedi.

"420 BİN KONUTUN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ"


Bakan Kurum, "Bizim ülkemiz sadece 2020 yılında 1 milyon 499 bin konutun satıldığı devasa bir piyasaya sahip. Bu ivme pandemiye rağmen devam ediyor. Dahası bu yılın ilk 5 ayında 420 bin konutun satışı gerçekleşti. Yine salgın koşullarına rağmen ülkemizde gayrimenkul satışına yabancıların ilgisi yüksek oldu. Sadece 2020 yılında yaklaşık değeri 24 milyar lira olan 48 bin 985 konut yabancılar tarafından satın alındı. Bu anlamda Türkiye, küresel piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere ve pandemiye rağmen yerli ve yabancı yatırımcıların güven duyduğu bir ülke olmuştur." dedi.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kanal İstanbul için büyük gün 26 Haziran
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Kanal İstanbul için büyük gün 26 Haziran


"ÜLKEMİZİN YÜZDE 66’SI DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"


Bakan Kurum şöyle devam etti: "Bakanlık olarak kadim şehircilik kültürümüzden aldığımız güçle, şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusuna sadık kalarak daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sağlıklı şehirler kuruyoruz. Deprem ve iklim değişikliğine bağlı afet ve salgın hastalıklardan şehirlerimizin etkilenmemesi için tedbirler alıyor, şehirlerimizin altyapısını bunlara göre hazırlıyoruz. Merkezine çevre ve doğayı alan bir anlayışla yeni yaşam alanları oluşturuyor, konut çevresine serpiştirilmiş donatı anlayışı yerine, donatı ve yeşil alan merkezli bir konut ve yaşam anlayışını hakim kılmak için çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımızın en somut göstergesi olan kentsel dönüşüm projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Çünkü cennet vatanımızın güzel coğrafyasının deprem gerçeği var. Maalesef ülkemizin yüzde 66’sı, nüfusumuzun yüzde 70’inin ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’i deprem tehlikesi altında. Cumartesi günü 3,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem hepimize bir kez daha İstanbul’un deprem gerçeğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok
  • Biz de bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; İstanbul’dan başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını 'Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' hedefiyle daha da hızlandırdık. Şu anda ülkemizde; 300 bini İstanbul’da olmak üzere acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutumuz var. Bu konutlarımızın dönüştürülmesi için, ülkemizi depreme hazır hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ülke genelinde toplam yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. İstanbul’da, Elazığ’da ve İzmir’de cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dönüşümünü gerçekleştiriyoruz"

Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Kimse ihaleye girmesin paralarını vermeyeceğiz
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul tehditlerini sürdürüyor: Kimse ihaleye girmesin paralarını vermeyeceğiz


"TÜRKİYE’NİN EN ÇEVRECİ ŞEHİRCİLİK PROJESİ OLACAK KANAL İSTANBUL"

Bakan Kurum, "İstanbul’umuzda 39 ilçemizde; 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz cuma günü, 'Büyük İstanbul Dönüşümü'nün çok önemli bir ayağı olan Üsküdar’da yeni 5 bin konutluk dev bir dönüşüm başlattık. Büyük İstanbul dönüşümü için var gücümüzle çalışıyor, projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılığı Kanal İstanbul projemizle de taçlandırıyoruz. İstanbul Boğazı’nı koruyacak; millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarıyla Türkiye’nin en çevreci şehircilik projesi olacak Kanal İstanbul projesinde ilk kazmayı inşallah 26 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle milletimizle birlikte vuruyoruz. İnşallah Kanal İstanbul yüzde 52’si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Tabi ülkemizi ileriye taşıyan, milletimizin hak ettiği her büyük projemizde olduğu gibi Kanal İstanbul’a da asılsız iddialarla saldıranları, korkutmaya çalışanları görüyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti köklü ve kadim bir devlettir. 2 bin yıllık devlet geleneğimiz bize şunu söyler; devlette devamlılık esastır" dedi.


Bakan Karaismailoğlu "Türkiye’nin stratejik hamlesi" diyerek paylaştı: İşte 'Kanal İstanbul'un fotoğrafı
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu "Türkiye’nin stratejik hamlesi" diyerek paylaştı: İşte 'Kanal İstanbul'un fotoğrafı
Abone Ol Google News
Yine gönülleri fethetti

Yine gönülleri fethetti

​Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü.
Balıkseverler dikkat

Balıkseverler dikkat

​Kilosu 75 lira olan bu balığın dışı zehirli içi lezzetli.
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının adını açıkladı.

​İlk günden rezervasyonlarda patlama yaşandı
Anadolu'yu <br>karış karış gezdi

Anadolu'yu
karış karış gezdi

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.

​Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar.

​Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın isyanı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.