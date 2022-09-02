Ekonomi Bakan Muş 21,3 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş: 21,3 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti

Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 yükselerek 21.3 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanı Muş "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21.3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı" dedi. Ağustos ayında ithalat ise yıllık yüzde 40.7 yükselişle 32.6 milyar dolara çıktı. Böylece dış ticaret açığı yıllık yüzde 161.8 artarak 11.3 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Yılın ilk 8 ayında ise açık geçen yıla göre 146.4 artarak 73.4 milyar dolara ulaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Muş: 21,3 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Muş, ağustos ayı ihracat verilerini Twitter'daki hesabından paylaştı. Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldığına dikkat çeken Muş, "Ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13,15 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu, en yüksek ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8'inci ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır" dedi.

İthalatı 32 milyar 618 milyon dolar olarak açıklayan Bakan Muş, "Dış ticaret hacmi, yüzde 28,39 artarak 53 milyar 959 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,6 oldu. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile ihracat yaptığımız ülke sayısı 164, TL ile ihracat yapılan firma sayısı 6 bin 439 olmuştur. 2022 yılı Ağustos ayında TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109 artış göstermiştir" dedi.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 oranında artarak 165.67 milyar dolar, İthalat ise yüzde 40.7 artarak 239.13 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı da yüzde 146.4 artarak 73.45 milyar dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 3 ÜLKE

Bakan Muş ayrıca en fazla ihracat yapılan ülkeleri, 1 milyar 662 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 480 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 258 milyon dolar ile Irak olarak açıklarken, grup bazında ihracat rakamlarını ise ham made (ara mallar) sınıfında 11 milyar 583 milyon dolar, tüketim mallarında 7 milyar 361 milyon dolar, yatırım sermaye mallarında 2 milyar 203 milyon dolar olarak aktardı.

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