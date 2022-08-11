Ekonomi Bakan Muş Bugün ihracat yapmayan ilimiz ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş: Bugün ihracat yapmayan ilimiz ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmada “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Muş: Bugün ihracat yapmayan ilimiz ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor
Son dakika

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, son gününde ekonomi gündemine ayrılan 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmada, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” dedi.

“Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz”

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Program basına kapalı şekilde gerçekleştirilen soru-cevap kısmı ile devam etti.

Değeri yaklaşık 50 milyon sterlin: Dolandırıcılık operasyonunda ele geçirildi
DÜNYA
Değeri yaklaşık 50 milyon sterlin: Dolandırıcılık operasyonunda ele geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir

Fuat Oktay: Amacımız vatandaşımıza daha hızlı konforlu ve kaliteli kamu hizmeti sunmak
GÜNDEM
Fuat Oktay: Amacımız vatandaşımıza daha hızlı konforlu ve kaliteli kamu hizmeti sunmak

Hepsi villa kazısından çıktı

Hepsi villa kazısından çıktı

​Terasların en altına gömülmüş halde bulundu.
Evlada son dokunuş

Evlada son dokunuş

​Pençe-Kilit şehidi Mahsun Şimşek gözyaşlarıyla uğurlandı.
İki haftada 10 milyar dolar arttı

Çocuklarını kebapçıya bırakan kadın ortadan kayboldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'talimatı verdim' diyerek duyurdu: Yüzde 35 indirimli satışlar başlayacak.

​Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası.

AFAD yetkilileri harekete geçti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan o bölge için talimat verdi.

Bakan Soylu paylaştı: Hasan Najjar sınırda paketlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.