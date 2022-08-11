Bakan Muş: Bugün ihracat yapmayan ilimiz ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, son gününde ekonomi gündemine ayrılan 13. Büyükelçiler Konferansı’na katıldı. Bakan Muş burada yaptığı konuşmada, “Bugün ihracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor. Sayısı ve niteliği sürekli artan ihraç ürünlerimiz ile geleneksel pazarlarımızda yerimizi sağlamlaştırırken yeni pazarlardaki potansiyelden azami pay alma yönünde çaba içerisindeyiz” dedi.

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“Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz”

Büyükelçilerle yakaladıkları sinerjinin, koordinasyonun ve verimliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bakan Muş, “Bu yılki ihracat hedefimiz 250 milyar dolar. Biz her şeye rağmen 250 milyar dolarlık hedefin gerçekleşebileceğimize inancımızı koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Program basına kapalı şekilde gerçekleştirilen soru-cevap kısmı ile devam etti.

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